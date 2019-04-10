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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:02 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة الكويتية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحا عدد 12.960 نقطة ليصل إلى مستوى 5738.43 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% رابحا عدد 19.970 نقطة ليصل إلى مستوى 6126.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرا عدد 3.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5001.87 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 148 مليون سهم بقيمة 21.6 مليون دينار كويتى عبر 4685 صفقة.
 
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%.
 
 
وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.57%، تليه عقارات بنسبة 6.43%، ثم منازل بنسبة 6.38%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.61% ثم عقار بنسبة 8.33%، ثم أسمنت خليج بنسبة 7.64%
 
 

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