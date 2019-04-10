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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 4 قطاعات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:32 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 4 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا عدد 4.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5730.40 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% رابحا عدد 11.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% خاسرا عدد 9.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4995.12 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 251.5 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتى عبر 8084 صفقة.
 
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.57%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.08%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%.
 
 
وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20%، تليه تنظيف بنسبة 10%، ثم وربة بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.61% ثم عمار بنسبة 9.94%، ثم العيد بنسبة 9.55%
  
 

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