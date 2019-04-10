تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران الاتحاد 650 ساعتين لتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع.

وأضاف المصدر، أن رحلة الخطوط السعودية 318 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاى ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، مشيرا إلى أن سلطات المطار لم تتلقى أى إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بإلغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام تام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.