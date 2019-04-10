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تأجيل إعادة محاكمة 35 متهما من عناصر الإخوان بالمنيا لجلسة 4 مايو المقبل

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:40 م
تأجيل إعادة محاكمة 35 متهما من عناصر الإخوان بالمنيا لجلسة 4 مايو المقبل محكمه-ارشيفيه
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أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء برئسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون إعادة محاكمة 35 من عناصر الإخوان بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابيه والتحريض على العنف بالمنيا إلى جلسة 4 مايو المقبل لسماع شهادة لجنة من الإذاعة والتليفزيون.
 
 
 
استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وقررت المحكمة ندب لجنة فنية من هيئة الإذاعة والتليفزيون مع دفع مبلغ 10 آلاف جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام للتأكد من مشاركة المتهم جبريل عايد عابد محمود والاسم الصحيح عايد عيد عايد محمود وتكليف السجل المدنى بعمل قيد عائلى عن المتهم  ذاته كما كلفت ادارة الجوازات والهجرة من التاكد من وجود جواز سفر باسم المتهم جبريل عايد محمود كما كلفت مباحث مركز العدوة بعمل التحريات اللازمة للتأكد من وجود اسم للمتهم يدعى جبريل عايد عابد محمود وهل ذات الاسم هو المتهم المذكور بأمر الإحالة من عدمه. 
 
 
وكانت ذات المحكمة قد أصدرت أحكاما متفاوتة تراوحت بين الإعدام والمؤبد والبراءة فى أواخر سبتمبر من العام الماضى فى اقتحام قسم شرطة العدوة  
وتم القبض على البعض والبعض يتم إعادة إجراءات محاكمتهم من الخارج بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة وقتل رجل شرطة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
 

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