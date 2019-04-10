بيان لنقابة الأطباء يؤكد رفضها فرض الحراسة على "الصيادلة"

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بناء على توصية الجمعية العمومية للنقابة، والتى انعقدت الأسبوع الماضى، فإنها ترفض فرض الحراسة على نقابة الصيادلة وأى نقابة مهنية.

وأكدت النقابة، فى بيان، أن الحراسة القضائية تقضى على العمل النقابى، ويعود به إلى الوراء بل، ويخالف الدستور الذى أقره الشعب، ويمنع فى المادة 77 فرض الحراسة على النقابات المهنية حيث ينص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها ، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها .