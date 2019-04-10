"بى.إم.دبليو" تسحب أكثر من 121 ألف سيارة بالصين بسبب مشكلة كهربائية

بكين (أ ش أ)

بدأت شركة "بى.إم.دبليو" الألمانية للسيارات سحب 121 ألفا و381 سيارة فى الصين بسبب مشكلة كهربائية قد تؤدى إلى خلل فى الوحدة الإلكترونية للسيارة.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق –فى بيان اليوم- أن هذا الإجراء يشمل سيارات من طرز 318 أى و320 أى و325 أى وإكس1 التى أنتجتها شركة بي.إم.دبليو بريليانس المحدودة للسيارات خلال الفترة بين يناير 2010 ونوفمبر 2011، إلى جانب العديد من الموديلات المستوردة المصنعة بين نوفمبر عام 2009 وأكتوبر عام 2011.

وأضافت المصلحة أنه نظرا للتصميم الخاطىء، قد تتآكل موصلات الأسلاك فى صندوق الصمامات الأمامى بمرور الوقت وتؤدى إلى ضعف التوصيل، ما قد يجعله غير قادر على تشغيل السيارة أو يؤدى إلى خلل فى الوحدة الإلكترونية التى سيكون من الصعب معها السيطرة على السيارة، ما يشكل خطرا على السلامة.

وستقوم شركة بى إم دبليو تشاينا لتجارة المركبات وشركة بى.إم.دبليو بريليانس المحدودة للسيارات باستبدال الأجزاء المعيبة لمالكى السيارات المتضررين مجانا.