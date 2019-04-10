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بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج و"مياه الشرب" لتنفيذ مشروعات اقتصادية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:38 م
بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج و"مياه الشرب" لتنفيذ مشروعات اقتصادية خلال الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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وقع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، واللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعضو المنتدب، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات اقتصادية تهدف الى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ولتحقيق عائد اقتصادى يساهم فى تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال استغلال الأصول استغلال اقتصادى فى الدعاية والإعلان للغير وتأجير الأصول بحق الانتفاع وجميع الأنشطة التى تحقق عائد اقتصادى.
 
وأكد المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تمثل إحدى نقاط القوة بالمحافظة نظراً لسرعة استجابتها للمواطنين وحل مشكلاتهم على الفور وشدد خلال توقع البروتوكول على ضرورة البدء فى تنفيذ المشروعات التى تساهم فى توفير عائد اقتصادي لتمويل مشروعات مياه شرب وصرف صحى بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومد الخدمة الى المناطق المحرومة لرفع نسبة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأوضح اللواء محمد بدرى أن المشروعات الاقتصادية التى سيتم تنفيذها لن تؤثر فى الغرض الاساسى من إنشاء الشركة فى تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى بل انه سيتم توفير مصادر دخل إضافية للتوسع فى خطط الإحلال والتجديد وتنفيذ مشروعات جديدة تحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
 
 
جدير بالذكر أنه حضر فعاليات توقيع البروتوكول الدكتور عمر الحادى المستشار العلمى للمحافظة وعدد من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

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