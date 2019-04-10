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اليمن: الحرب قضت على كل المكاسب الاقتصادية والتنموية منذ عقود

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:07 ص
اليمن: الحرب قضت على كل المكاسب الاقتصادية والتنموية منذ عقود قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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قال وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الميتمي "إن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية قضت على كل المكاسب الاقتصادية والتنموية التي تحققت فى اليمن منذ عقود ".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في كلمة اليمن التي ألقاها الميتمي في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لدول غرب آسيا (اسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور وفد اليمن الذي ضم أيضا وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس وسفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس.

واستعرض الميتمي الأحداث في اليمن وكيف انقلبت مليشيا الحوثي على الإجماع الوطني بعد أن كان اليمنيون على بعد خطوة من إنجاز الدستور وطرحه للاستفتاء وإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء ببناء الدولة الاتحادية الضامنة بعد أن تم الاتفاق على معالجة لكافة القضايا والتراكمات التي خلفها نظام الحكم المركزي السابق.

ودعا وزير الصناعة والتجارة اليمني الأمم المتحدة والدول المشاركة إلى دعم اليمن لمواجهة التحديات التنموية والمساهمة في إعادة الإعمار وتمويل برامج التخفيف من الفقر من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي وقعت عليها اليمن.

جدير بالذكر أن أعمال المنتدى نظمت بالتعاون مع اكثر من 25 شريكا من ضمنهم جامعة الدول العربية الذي حضر أمينها العام أحمد أبو الغيط ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد وعدد من المسئولين في الدول الأعضاء في منظمة الاسكوا والعديد من الأكاديميين والباحثين والدبلوماسيين.


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