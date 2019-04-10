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النيابة تستعلم عن حالة طالب سقط فوقه مقعد "دراسى" من الطابق الرابع فى مدرسة بالهرم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:39 م
النيابة تستعلم عن حالة طالب سقط فوقه مقعد "دراسى" من الطابق الرابع فى مدرسة بالهرم مدرسة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن الحالة الصحية لطالب بالصف الأول الإعدادى، أصيب بعدما سقط عليه "مقعد" دراسي، داخل إحدى المدارس الإعدادية بالهرم.
 
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، والتقرير الطبى الخاص بالطالب المصاب.
 
وتلقى قسم شرطة الهرم إشارة من المستشفي العام، بوصول "سيف الدين محمد"، طالب بالصف الأول الإعدادى، بإحدى المدارس بالهرم، برفقة مجموعة من المدرسين، فاقد الوعي ومصاب بغيبوبة، وبسؤال مرافقيه أقروا بأنه أثناء جلوسه بحوش المدرسة سقط عليه مقعد من الطابق الرابع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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