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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لوفاة سجين داخل قسم الجمالية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:52 م
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لوفاة سجين داخل قسم الجمالية جثة -أرشيفية
كتب سليم على
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استعجلت نيابة الجمالية، تقرير الصفة التشريحية الخاص بمسجون توفى داخل حجز القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن شهود العيان أكدوا أن الوفاة طبيعية حيث إنهم تفاجئوا بالمسجون يسقط على الأرض، دون توجيه تهمة لأى أحد بالتعدى عليه أو التسبب فى وفاته.

 

وانتقلت النيابة لقسم الجمالية لمعاينة الجثة، وتبين أنه شاب فى الثلاثينات من عمره، ولا يوجد بها أية كدمات، كما اختارت النيابة عينة عشوائية من المساجين لسؤالهم حول الواقعة.

 

وكان مأمور قسم شرطة الجمالية، تلقى إخطارًا من الخدمة المكلفة بتأمين الحجز بوفاة مسجون على ذمة قضية، على الفور تم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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