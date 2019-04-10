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النيابة تحفظ التحقيق فى انتحار شاب بشبرا لعدم وجود شبهة جنائية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:30 م
النيابة تحفظ التحقيق فى انتحار شاب بشبرا لعدم وجود شبهة جنائية انتحار-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
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حفظت نيابة شبرا التحقيقات في انتحار شاب بعد إقدامه على شنق نفسه، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته باسفكسيا الخنق.
 
 
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الشاب المنتحر طالب بكلية التجارة وعقب الاستماع لأهله تبين أن المتوفى أقدم على شنق نفسه في مروحة السقف، بعد فترة اكتئاب شديدة استمرت لعدة أيام منعته من الخروج، حيث كره الحديث مع الناس وامتنع عن الأكل وعكف داخل غرفته. 
 
وأوضحت التحقيقات أن أهل المتوفى لم يلاحظوا على الشاب أي علامات تدل على الانتحار إلا أنهم عند الدخول صباحا للاطمئنان عليه وفوجئوا أنه معلق بمروحة السقف ومتوفى، ومن مناظرة الجثة تبين أنه توفي نتيجة إصابته بكسر في الرقبة أدى إلى الخنق.
 
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام طالب بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنطقة شبرا مصر، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه طالب بكلية تجارة استخدم حبلا وربطه في مروحة السقف، مرتديا جميع ملابسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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