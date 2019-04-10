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"النقل": تحديد الشركة المنفذة لأول ميناء جاف لإعادة توزيع البضائع قبل نهاية العام

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:00 ص
"النقل": تحديد الشركة المنفذة لأول ميناء جاف لإعادة توزيع البضائع قبل نهاية العام المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أنه متوقع تحديد العرض الفائز بتنفيذ أول مشروع ميناء جاف بمصر على مساحة 100 فدان فى مدينة 6 أكتوبر قبل نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن 3 تحالفات تتنافس لتنفيذ هذا المشروع وقامت بسحب كراسة الشروط.

 

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أنه مخطط تقديم التحالفات المتنافسة عروضها الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع خلال الشهر المقبل، لتبدأ أعمال تقييم وفحص العروض المتقدمة، وأنه متوقع تحديد العرض الأعلى تقييما والفائز بتنفيذ هذا المشروع قبل نهاية العام الجارى، لافتة إلى أن المشروع لإعادة توزيع وتداول البضائع.

 

يذكر أن وزارة النقل أعلنت أنها تخطط لتنفيذ مشروع ميناء جاف ومركز لوجستى على مساحة 400 فدان بـ6 أكتوبر، وأن المرحلة الأولى تشمل إنشاء الميناء الجاف على مساحة 100 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، والمركز الوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.


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اول ميناء جاف

اول مركز لوجستى

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اول ميناء جاف بـ 6 اكتوبر

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