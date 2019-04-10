"النقد الدولى": اقتصاد إيران ينكمش 6% بعد عام من العقوبات الأمريكية

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أظهرت تقارير جديدة صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% وذلك بعد مرور عام من عودة العقوبات الأمريكية، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر مما كان متوقعا.

وأفاد البنك الدولي ـ طبقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019.

وأكد صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%، موضحا أن السبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران يعود إلى تأثير العقوبات الأمريكية، وخاصة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بين عامي 2018 و2019 وصل من 3.9% إلى 6%.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015 مع النظام الإيراني في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على القطاعات المالية والصناعية الإيرانية وكذلك صادرات النفط، ومع ذلك منحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إعفاءات من العقوبات على 8 دول في نوفمبر 2018، مما سمح لهم بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر ستنتهي بحلول 2 مايو المقبل.