المسمارى: 28شهيدا و92جريحا فى صفوفنا وفرضنا سيطرة كاملة على مطار طرابلس

كتب أيمن رمضان

أعلن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن الجيش فرض السيطرة الكاملة على مطار طرابلس، مشدداً على أن الاشتباكات مع الميليشيات أسفرت عن استشهاد 28 شهيدا وإصابة 92 جريحا منذ إطلاق العمليات العسكرية فى طرابلس.

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له ببنى غازى، أنه لا توجد أية جنود تابعة للجيش الوطنى الليبى سقطت أسرى بيد الميليشيات الإرهابية التى تنشر الخراب والدمار فى العاصمة الليبية طرابلس، وتابع: "لا وجود لأسرى أو مفقودين في صفوفنا.. وفرضنا السيطرة على مطار طرابلس وبعد اليرموك المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي".

وأكد "المسمارى"، أن قوات الجيش الوطنى، تعمل الآن على قطع الطريق الرئيسية بين طرابلس وشرق العاصمة، وتابع: "كل الإمكانيات مسخرة لمعركة طرابلس".

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وأضاف المسمارى، إن الجيش الوطنى الليبى أسقط طائرة حربية الآن بعد خروجها من مطار مصراتة، لافتاً إلى أن الجيش الوطنى من حقه إحباط أية عمليات تهدد أمن وسلامة الليبيين.

وقال "المسمارى"، خلال المؤتمر الصحفى: "الله أكبر الله أكبر الإعلام الحربى الآن يعلن إسقاط طائرة حربية خرجت من مصراتة".