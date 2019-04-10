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الكونجرس الأمريكى: تركيا تخاطر بالتعرض لعقوبات حال شرائها صواريخ إس 400

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:07 ص
الكونجرس الأمريكى: تركيا تخاطر بالتعرض لعقوبات حال شرائها صواريخ إس 400 الرئييس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ
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حذر كبار المسؤولين فى لجنتى العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بالكونجرس الأمريكى تركيا اليوم الثلاثاء من أنها تخاطر بالتعرض لعقوبات صارمة إذا مضت قدما فى خططها لشراء منظومة الدفاع الصاروخى الروسية "إس-400"، كما هددوا بمزيد من الإجراءات التشريعية.

وقال رئيسا اللجنتين الجمهوريان جيم ريش وجيم إنهوف، ونائباهما الديمقراطيان بوب مينينديز وجاك ريد، حسبما ذكر "راديو سوا" الأمريكى "بحلول نهاية العام سيكون لدى تركيا إما طائرات إف-35 المتقدمة أو منظومة الدفاع الصاروخى الروسية "إس-400" على أراضيها لن تنال الاثنين"، وقد تتعرض أنقرة لعقوبات بموجب القانون الأمريكى إذا مضت قدما فى شراء الصواريخ .

وأضافا "العقوبات ستضر باقتصاد تركيا بشدة وستزعج الأسواق العالمية وستنفر الاستثمار الأجنبى المباشر وتعرقل صناعة الطيران والدفاع فى تركيا".

ويتمتع المسؤولون عن اللجنتين بصلاحيات مثل "وقف" مبيعات الأسلحة الكبيرة للخارج والاضطلاع بأدوار كبيرة فى وضع تشريع قد يتضمن معاقبة تركيا إذا مضت قدما فى صفقة منظومة "إس-400".

يذكر أن هناك خلافا بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين فى حلف شمال الأطلسي، بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخى الروسية "إس-400" والتى تتعارض مع أنظمة حلف "ناتو".


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