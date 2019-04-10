القوات المسلحة تهدى مدارس مطروح 450 مقعدا مدرسيا

مطروح – حسن مشالي

أهدت المنطقة الشمالية العسكرية، 450 مقعدا مدرسيا لتلاميذ لمدارس بمحافظة مطروح، فى إطار جهود القوات المسلحة، فى خدمة المجتمع ودعم المجالات التنموية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة فى مجال التعليم.

صرح بذلك الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وأضاف بأنه تم وصول 450 مقعدا مدرسيا، تبرع من اللواء أركان حرب علي عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وسيتم توزيعها علي إدارات الحمام و البنجر والعلمين التعليمية، لتوفير مقاعد مناسبة للطلاب، وتيسير الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب المحافظة.

من جانبه تقدم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بالشكر للواء قائد المنطقة الشمالية العسكرية، على التعاون الدائم ودعم جهود التنمية، خاصة بالقطاع الشرقي من محافظة مطروح.