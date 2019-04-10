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القبض على عاطل لتعديه بالضرب على مدرس لخلافات الجيرة بكفر الشيخ

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:44 م
القبض على عاطل لتعديه بالضرب على مدرس لخلافات الجيرة بكفر الشيخ حبس - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكن رجال مباحث فوه من إلقاء القبض على عاطل تعدى على مدرس بالضرب بسبب خلافات الجيرة، محدثا إصابته بجروح متفرقة استوجب 60 غرزة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة فوة من مستشفي فوة المركزي، بوصول "أحمد م ع"،39 سنة، معلم، ومقيم مساكن العدوي دائرة المركز، مصابًا بجروح متفرقة بالجسد.
 
بالانتقال وسؤال المصاب، اتهم "الشحات.ذ.ا" 45 سنة،عاطل، ومقيم مساكن العدوي دائرة المركز، بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته المشار إليها، لخلافات بينهما بسبب الجيرة.
 
وتم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر رقم 3502 جنح مركز فوه لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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