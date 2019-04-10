"القابضة للبتروكيماويات" تنظم ندوة تعريفية بالتعديلات الدستورية "صور "

كتبت- مروة الغول

نظمت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، اليوم، ندوة للتعريف بالتعديلات المقترحة لبعض مواد الدستور المصرى باستضافة النائب عبد المنعم العليمى- عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

حضر الندوة الكيميائى سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والنواب والمساعدين والعاملين بالشركة.





من جانبه، قدم النائب عبد المنعم العليمى شرحاً وافياً لتاريخ دستور مصر والتعديلات التى أجريت عليه حتى عام 2014، كما أوضح التعديلات التى يدرس مجلس النواب إجراءها على بعض مواد الدستور المصرى حاليا، تمهيداً لعرضها للاستفتاء على الشعب المصرى.





يأتى تنظيم هذه الندوة رغبةً من الشركة فى زيادة الوعى المعرفى لدى كوادرها البشرية لكونهم قادة المستقبل، وتأكيداً لأهمية مشاركتهم الفعالة فى رفعة بلدنا الحبيبة مصر.