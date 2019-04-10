الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العلمى الـ18 لعلوم وتكنولوجيا الطيران

كتب ــ زكى القاضى

في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي والارتقاء بمنظومة الأداء الفنى للقوات المسلحة، تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى العلمى الثامن عشـر لعلـوم وتكنولوجيـا الطيـران والفضـاء فى المدة من 9 – 11 إبريل 2019 بمشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المراكز البحثية من أكثر من 14 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية فى مجال المؤتمر بالإضافة الى عدد من ورش العمل .

بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض مقرر عام المؤتمر إحصائيات المؤتمر وأعقب ذلك كلمة مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس المؤتمر، أشار فيها إلى اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمي والتكنولوجى وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة .

وفى نهاية الجلسة نقل اللواء دكتور مهندس مصطفى عبد الوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمي الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والإرتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلي الهيئات المختلفة المشاركين فى المؤتمرمن الدول المختلفة .

وقام مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بإفتتاح المعرض العلمى المصاحب للمؤتمر الذى تضمن العديد من الإبتكارات فى مجال الفضاء والطيران ، حيث شارك فيه عدد من المؤسسات الصناعية والبحثية وثلاث شركات أجنبية بالإضافة إلى سبع عشرة شركة من الهيئات والشركات المحلية .

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية ورؤساء مجالس إدارة مصانع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية .