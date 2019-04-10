video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العلمى الـ18 لعلوم وتكنولوجيا الطيران

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:30 ص
الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى العلمى الـ18 لعلوم وتكنولوجيا الطيران المؤتمر الدولى العلمى الثامن عشر لعلوم وتكنولوجيا الطيران
كتب ــ زكى القاضى
إضافة تعليق

في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي والارتقاء بمنظومة الأداء الفنى للقوات المسلحة، تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى العلمى الثامن عشـر لعلـوم وتكنولوجيـا الطيـران والفضـاء فى المدة من 9 – 11 إبريل  2019 بمشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المراكز البحثية من أكثر من 14 دولة عربية وأجنبية لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية فى مجال المؤتمر بالإضافة الى عدد من ورش العمل .

بدأت الجلسة الافتتاحية بعرض مقرر عام المؤتمر إحصائيات المؤتمر وأعقب ذلك كلمة مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس المؤتمر، أشار فيها إلى اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمي والتكنولوجى وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة .

وفى نهاية الجلسة نقل اللواء دكتور مهندس مصطفى عبد الوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق  محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمي الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والإرتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلي الهيئات المختلفة المشاركين فى المؤتمرمن الدول المختلفة .

وقام مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بإفتتاح المعرض العلمى المصاحب للمؤتمر الذى تضمن العديد من الإبتكارات فى مجال الفضاء والطيران ، حيث شارك  فيه عدد من المؤسسات الصناعية والبحثية وثلاث شركات أجنبية بالإضافة إلى سبع عشرة شركة من الهيئات والشركات المحلية .

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية ورؤساء مجالس إدارة مصانع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكلية الفنية العسكرية تنظم المسابقة الأولى لهياكل مصنعة من المواد المركبة

"الفنية العسكرية" تستضيف أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالنمسا

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

الفنيه العسكريه

المؤتمر الدولى

علوم وتكنولوجيا الطيران




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة