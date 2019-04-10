العاهل السعودى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بشمال سيناء

رويترز

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسى إثر الهجوم الإرهابى الذى وقع فى شمال سيناء وأسفرعن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وقال خادم الحرمين فى برقيته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابى الذى وقع فى شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب مصر باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب مصر وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس السيسي.