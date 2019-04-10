الشرطة الألمانية تنفذ مداهمات لـ 30 مبنى على صلة باليمين المتطرف

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أجرت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مداهمات موسعة فى 4 ولايات مختلفة على مبان وأماكن على صلة باليمين المتطرف.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن 30 مبنى تجاريا ومكتبا وشقة فى ولايات براندنبرج وبرلين وميكلينبرج- فوربوميرن وساكسونى تم تفتيشها خلال عمليات بدأت فجر اليوم واستمرت حتى المساء.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الألمانية أنه لم يتم إجراء أى اعتقالات، موضحة أنه من المتوقع أن تصدر السلطات المزيد من المعلومات فى مؤتمر صحفى صباح غدا الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقارير الإعلام الألمانى فإن تركيز الشرطة انصب فى هذه المداهمات على جماعة متطرفة تدعى "انفرينو كوتباس 99" التابعة لنادى كرة القدم "إنرجى كوتباس" الخاضع للتحقيق منذ أبريل 2018.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة الرئيسية فى مدينة كوتباس هى التى طلبت من الشرطة إجراء المداهمات ضمن تحقيقها فى الجماعة المتطرفة المشتبه فى تورطها فى نشاطات إجرامية تتضمن السرقة والعنف والتهرب الضريبى والدعاية للنازية المجرمة فى ألمانيا.