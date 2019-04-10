video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الألمانية تنفذ مداهمات لـ 30 مبنى على صلة باليمين المتطرف

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:47 م
الشرطة الألمانية تنفذ مداهمات لـ 30 مبنى على صلة باليمين المتطرف الشرطة الألمانية
أ ش أ
إضافة تعليق

أجرت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مداهمات موسعة فى 4 ولايات مختلفة على مبان وأماكن على صلة باليمين المتطرف.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن 30 مبنى تجاريا ومكتبا وشقة فى ولايات براندنبرج وبرلين وميكلينبرج- فوربوميرن وساكسونى تم تفتيشها خلال عمليات بدأت فجر اليوم واستمرت حتى المساء.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الألمانية أنه لم يتم إجراء أى اعتقالات، موضحة أنه من المتوقع أن تصدر السلطات المزيد من المعلومات فى مؤتمر صحفى صباح غدا الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقارير الإعلام الألمانى فإن تركيز الشرطة انصب فى هذه المداهمات على جماعة متطرفة تدعى "انفرينو كوتباس 99" التابعة لنادى كرة القدم "إنرجى كوتباس" الخاضع للتحقيق منذ أبريل 2018.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة الرئيسية فى مدينة كوتباس هى التى طلبت من الشرطة إجراء المداهمات ضمن تحقيقها فى الجماعة المتطرفة المشتبه فى تورطها فى نشاطات إجرامية تتضمن السرقة والعنف والتهرب الضريبى والدعاية للنازية المجرمة فى ألمانيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أطباء ألمانيا ينظمون إضرابًا احتجاجًا على ساعات العمل الطويلة وانخفاض الأجور

انتفاضة التاكسى تشل برلين.. مظاهرات ضد تغيير قوانين نقل الركاب فى ألمانيا

وزيرة البيئة تفتتح معرض "تحول الطاقة فى ألمانيا" بالمتحف المصرى

الشرطة الألمانية

اليمين المتطرف

أخبار ألمانيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة