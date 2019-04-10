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الشرطة الألمانية تداهم أكثر من 30 منشأة ذات صلة باليمين المتطرف

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:55 ص
الشرطة الألمانية تداهم أكثر من 30 منشأة ذات صلة باليمين المتطرف الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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داهمت الشرطة الألمانية أكثر من 30 منشأة ذات صلة باليمين المتطرف فى العاصمة برلين وثلاث ولايات بشرق ألمانيا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المداهمات تركزت بولاية براندنبورج والمنطقة التى تبعد حوالى 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة برلين.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث اعتقالات فى أى من هذه المداهمات التى تأتى بعد يوم من قيام السلطات فى النمسا بتفتيش عشرات المنازل فى عدة ولايات، ومصادرة أسلحة وكميات كبيرة من المواد الدعائية المحظورة.

 


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اليمين المتطرف

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