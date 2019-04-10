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السيسى يستقبل "إيفانكا ترامب".. وابنة الرئيس الأمريكي تشيد بجهود تمكين المرأة بمصر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:34 ص
السيسى يستقبل "إيفانكا ترامب".. وابنة الرئيس الأمريكي تشيد بجهود تمكين المرأة بمصر السيسى يستقبل إيفانكا ترامب
واشنطن- محمد الجالى
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الجالي
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "إيفانكا ترامب"، مستشارة الرئيس الأمريكي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في "بلير هاوس".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  اللقاء تناول مناقشة قضايا تمكين المرأة، خاصةً في ضوء مبادرة البيت الأبيض تحت عنوان "المبادرة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، والتي تهدف إلى قيام المجتمعات بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل لتحقيق السلام المجتمعي وتعزيز الرخاء الاقتصادي، وتتولى "إيفانكا" رئاسة مجموعة العمل المعنية بتنفيذ بنودها؛ حيث أكدت نجلة الرئيس الأمريكي حرصها على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الخصوص، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، موضحةً اعتزامها القيام بزيارة مصر قريباً للترويج للمبادرة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بتعاون مصر مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار واستقبال  "إيفانكا" بالقاهرة، وذلك في ظل الأولوية المتقدمة التي توليها الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة، والتي تأتي كنتاج لإرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة في مختلف مناحي الحياة، مشدداً  على أن مصر ستواصل جهودها فى العمل على تطوير ما تحقق من نجاحات فى مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى الحياة العامة.

 

وأضاف السفير بسام راضي أن  "إيفانكا ترامب" أشادت بجهود الرئيس ومبادراته لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعلياً علي أرض الواقع في مصر، وكذا فِي أحاديث وخطابات  الرئيس، معربةً عن دعمها لتلك الجهود، وتطلعها للعمل مع الحكومة المصرية لمساندة تلك المساعي.

 


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السيسى

ترامب

واشنطن

ايفانكا ترامب




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