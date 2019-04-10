السيسى: زيارتى لأمريكا مثمرة على كافة المستويات وسعدت بلقاء الرئيس ترامب

كتب ــ محمد تهامى زكى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكدا أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية كانت مثمرة.

وقال الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على تويتر: "على مدار يومين كانت زيارتى للولايات المتحدة مثمرة على كافة المستويات، وسعدت بلقاء الرئيس ترامب وبُحسن الاستقبال".

وأوضح الرئيس السيسى: "تحدثنا سوياً عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها ".











