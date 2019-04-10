video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السفير الإيطالى يعلن تدشين مجلس الأعمال (الإيطالى – الكويتى)

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:13 م
السفير الإيطالى يعلن تدشين مجلس الأعمال (الإيطالى – الكويتى) السفير الإيطالى لدى الكويت جيوسيبى سكونياميليو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن السفير الإيطالى لدى الكويت جيوسيبى سكونياميليو، تدشين مجلس الأعمال الإيطالى - الكويتي؛ لدفع علاقات التعاون الثنائى المشترك بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأوضح سكونياميليو - فى تصريح صحفى على هامش حفل تدشين المجلس - أن المجلس هو مؤسسة خاصة غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين يشهد فى المرحلة الحالية تطورا لافتا ونشاطا ملحوظا.

وأضاف أن المجلس الأعمال الإيطالى - الكويتي، بما يضم من شخصيات بارزة من الجانبين، سيسهم بصورة واضحة فى دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، لافتا إلى أن المجلس يستطيع مساعدة الكويت فى تطبيق رؤيتها التنموية الطموحة (كويت جديدة 2035)، عن طريق جلب الشركات الايطالية الرائدة الى الكويت، بما تتمتع به من خبرات وكفاءة عالمية مشهود بها، بالإضافة إلى المساهمة فى تنويع الاقتصاد الكويتى فى القطاعات غير النفطية.

وكشف سكونياميليو أن المجلس سيسهم فى رفع معدلات التبادل التجاري، وجلب المزيد من البضائع الايطالية الى السوق الكويتية، موضحا أن إيطاليا كانت الشريك التجارى الأوروبى الأول للكويت فى 2017، بحجم تبادل تجارى بلغ نحو 2.3 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير إيطاليا لدى الكويت: مباحثات لبيع الكويت فرقاطات وسفنا حربية

إيطاليا

الكويت

مجلس الأعمال الإيطالى

الكويتي




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة