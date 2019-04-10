السجن 5 سنوات لراقصة وغطاس لحيازتهما 42 ألف قرص كبتاجون مخدر بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم، رئيس المحكمة، بالسجن لمدة 5 سنوات لغطاس وراقصة، بعد طبطهم وبحوزتهما 42 ألف قرص كيبتاجون مخدر، وذلك بحضور أبن تميم خضر السحيلى محامى المتهمة.

ووجه دفاع المتهمة خلال الجلسة سؤال لضابط محرر المحضر عن معرفة شخص المتهمة الذى أجاب بالرفض، وقضت هيئة المحكمة على المتهمين الأول غيابيا والثانية حضوريا بالحكم سالف الذكر.

كانت معلومات وردت أمام ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، بقيام راقصة وشهرتها "الدلوعة" والسابق اتهامها فى عدة قضايا، وغطاس، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم إسلام مقبل رئيس المباحث، من ضبط الأولى وهروب الثانى أثناء تواجدها بمحل سكنها، وبحوزتها 42 ألف قرص من عقار الكيبتاجون المخدر، كما عثر بحوزتها على مبلغ مالى وقدره 20 ألف جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهتها أقرت بحيازتها والمتهم الهارب للمضبوطات، بقصد الاتجار والمبلغ المالى، متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.