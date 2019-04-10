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"الزراعة" توافق على تصدير 139 ألف شتلة فاكهة من 16 صنفًا و9 أطنان تقاوى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:00 ص
"الزراعة" توافق على تصدير 139 ألف شتلة فاكهة من 16 صنفًا و9 أطنان تقاوى محصول العنب
كتب عز النوبى
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قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن معهد بحوث البساتين وافق على تصدير 139 ألفًا و800 شتلة فاكهة، من أكثر من 16 صنفًا، منها الفراولة، والعنب والمانجو، والتين، والرمان، والخوخ، والتفاح، والمشمش، البرقوق، والجوافة، والتوت، والبرتقال، والبشملة، والقشطة، والجربت فروت، و9 أطنان تقاوى من المحاصيل الحقلية وخاصة الذرة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالى.

 

 وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أن من بين الموافقات تصدير 20 ألف شتلة من الفراولة إلى السعودية، والموافقة على تصدير 100 ألف شتلة فراولة بمبردة إلى الأردن، و5 آلاف شتلة عنب إلى الأردن، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 1500 شتلة من العنب والمانجو والقشطة إلى لبنان.

 

وتابع التقرير، أنه تم الموافقة على تصدير 14300 شتلة إلى السعودية من أصناف "التين، الرمان، الخوخ، التفاح، المشمش، البرقوق، المانجو، توت، الجوافة، اليوسفى، ليمون، برتقال ،جروب فروت، كاكى، القشطة، البشملة، بالإضافة إلى تصدير 8500 طن تقاوى برسيم حجازى إلى السعودية، وطن تقاوى ذرة إلى الأردن.

 

وأوضح التقرير،أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحًا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدًا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


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