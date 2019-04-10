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الزراعة تعيد اختبار شحنة قمح فرنسى بعد رفضها لفشلها فى اختبار أولى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:41 م
الزراعة تعيد اختبار شحنة قمح فرنسى بعد رفضها لفشلها فى اختبار أولى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
(رويترز)
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قالت وزارة الزراعة، لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، إن مصر تعيد اختبار شحنة قمح مستوردة من فرنسا، بعدما فشلت الشحنة فى اجتياز اختبار أولى.

كانت مصادر قالت أمس الثلاثاء، إنه تقرر رفض شحنة من القمح الفرنسى حجمها 63 ألف طن فى ميناء سفاجا لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت أعلى من المسموح بها.

ولم يحدد المتحدث باسم الوزارة، سبب عدم اجتياز الاختبار الأصلى، لكنه قال إن من المتوقع الإعلان عن نتائج إعادة الاختبار غدا الخميس على أقصى تقدير، وأضاف أن إعادة اختبار القمح جاءت بعد التماس قدمه مورد الشحنة.

 


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الزراعة

شحنة قمح فرنسى

وزارة الزراعة

رغيف الخبر

استيراد قمح




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