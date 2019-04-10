الدالاى لاما يتعافى فى المستشفى من عدوى بالصدر

نيودلهى (رويترز)

قال مساعد لزعيم التبت الروحى الدالاى لاما، اليوم الأربعاء، إن الدالاى لاما بخير بعد نقله لمستشفى فى نيودلهى جراء إصابته بعدوى فى الصدر، فى الوقت الذى نشر فيه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى دعواتهم للراهب البوذى بالشفاء العاجل.

ويعيش الدالاى لاما (83 عاما)، الذى فر إلى الهند فى أوائل عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد حكم الصين، فى بلدة دارامسالا بشمال الهند.

وقال سكرتيره الخاص إن الدالاى لاما نُقل إلى المستشفى أمس الثلاثاء بعد أن شكا من تعب وإن الأطباء شخصوا حالته بأنها عدوى فى الصدر مضيفا أنه سيمضى بضعة أيام فى المستشفى، ورفض مسؤول فى المستشفى التعليق على حالته الصحية مشيرا إلى ما يقتضيه الحفاظ على خصوصية المريض.

ونشر الكثير من مؤيدى الدالاى لاما رسائل على وسائل التواصل الاجتماعى تتمنى له الشفاء العاجل، وقال رئيس وزراء ولاية أوديشا بشرق الهند "نشعر بالقلق لدخوله المستشفى... العالم يحتاجه".

ويعيش نحو مئة الف من التبت فى الهند ويشعر كثيرون بالقلق أن تنتهى معركتهم من أجل إقامة وطن يتمتع بحكم ذاتى إذا غاب الدالاى لاما.