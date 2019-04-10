وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ألقت القبض على أحد القتلة المحترفين، مضيفًا أن المعتقل من أخطر عناصر الاغتيالات والمطلوب وفق أحكام المادة 405 لقيامه باغتيال عدد من الشخصيات وقد تم القبض عليه شرقي العاصمة بغداد.