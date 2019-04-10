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الحماية المدنية تساعد فى نزول سيدة متوفاة من الطابق الـ12 بالإسكندرية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:35 م
الحماية المدنية تساعد فى نزول سيدة متوفاة من الطابق الـ12 بالإسكندرية الحماية المدنية
كتب محمود عبد الراضي
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تفاعلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية سريعاً استجابة لبلاغ تلقته شرطة نجدة، من أحد المواطنين بمنطقة العطارين بالإسكندرية، بوفاة والدته التى تقطن بأحد الطوابق العليا (الثانى عشر) بعقار بذات المنطقة، ولم يستطع إنزال جثمان المتوفاة، نظرا لازدياد وزنها. مناشداً أجهزة الشرطة مساعدته فى إنزال جثمان والدته لاستكمال إجراءات دفنها.

إذ قامت الحماية المدنية باستخدام إمكانياتها المادية وخبرات رجالها الوظيفية فى عمليات الإنقاذ والإغاثة لتتمكن من إنزال جثمان المتوفاة، ومرافقة أسرتها حتى الدفن بمقابر العائلة.

ولقى ذلك تقدير أهالى المنطقة الذين اختلطت مشاعر أحزانهم بالاعتزاز لرجال شرطة مصر الأوفياء.

 

 


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