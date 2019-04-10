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"الحرف اليدوية" تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع القنصل التجارى الروسى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:13 ص
"الحرف اليدوية" تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع القنصل التجارى الروسى جانب من اللقاء
كتبت منى ضياء
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التقى ممدوح الشربينى، المدير التنفيذى لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، بالممثل التجارى الروسى بمصر، بهدف بحث دعم قطاع الحرف اليدوية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى القطاع.

 

وكشف الشربينى، أن اللقاء تطرق إلى سبل مشاركة الغرفة فى عدد من اللقاءات التى يجرى العمل عليها لدعم الصناعات الحرفية بين مصر وروسيا مستقبلاً بالتعاون مع الممثل التجارى لروسيا بمصر.

 

وأضاف الشربينى، أنه استعرض خلال لقائه بالممثل التجارى الروسي، رغبة الدولة المصرية فى دعم وتعزيز الحرف اليدوية، والإرتقاء بالمنتج المصرى والعمل على التسويق له عالمياً لما له من قدرات على النفاذ للأسواق الخارجية.

 

وأكد الشربينى، أن مجلس إدارة الغرفة يولى إهتمام بالغ بالقطاع خلال الفترة السابقة، والحالية، ويضع عدداً من المحاور الهامة لرفع القدرات الخاصة بالحرف اليدوية، ودعم المصنعيين، وأصحاب الحرف فى كل محافظات الجمهورية.


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القنصل التجارى الروسى

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