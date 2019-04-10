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التنمية المحلية: برنامج قومى يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالصعيد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:30 ص
التنمية المحلية: برنامج قومى يستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالصعيد هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
كتب على عبد الرحمن
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أكد هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فى وزارة التنمية المحلية، اهتمام الدولة بصعيد مصر، وإقامة مشروعات تنموية خلال الفترة الماضية والحالية.

 

وأشار الهلباوى، فى تصريحات له على هامش الاجتماع الأول لشركاء التنمية بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، إلى وجود برنامج قومى لاستهداف الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا فى الصعيد.

 

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجًا، التى تمثل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز فى 8 محافظات بصعيد مصر، ففى سوهاج 224 قرية وأسيوط 164 قرية، والمنيا 142 قرية، وأسوان 55 قرية، وقنا 73 قرية، والأقصر 14 قرية، وبنى سويف 56 قرية، والفيوم 12 قرية.


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