"التمويل الدولية": 2 مليار دولار استثمارات جديدة فى دول الشرق الأوسط

واشنطن عبد الحليم سالم

قال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تستهدف استثمار نحو 2 مليار دولار بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، وأيضا بما حققته مصر فى مجال تحديث التشريعات والقوانين لمساندة القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع جديدة والتجارة الإلكترونية بجانب التعليم الذى يعد ركيزة للتقدم.

وكشف أنه سيتم عقد مؤتمر فى شرم الشيخ فى شهر يونيو المقبل لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء فى مصر أو أفريقيا، خاصة أن المؤتمر السابق الذى عقد أيضا فى شرم الشيخ كان مهما.

وأضاف "بيمنتا" خلال حلقة نقاشية حول دول الشرق الأوسط ضمن فعاليات اجتماعات الربيع فى واشنطن، بحضور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه لابد من بذل الجهود لمساعدة القطاع الخاص والتهاون بينه وبين القطاع العام بهدف خلق وظائف وبهدف تحقيق التقدم المنشود، ويستطيع القطاع الخاص تحقيق ذلك.

وكشف سيرجيو بيمنتا أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت ما يتراوح من 500 إلى 600 مليون دولار حتى الآن من العام المالى 2018/2019، وتستهدف الوصول باستثمارات العام إلى مليارى دولار فى دول المنطقة.

وأكد بيمنتا أن المؤسسة رفعت قيمة الاستثمارات المرصودة للمنطقة خلال آخر عامين، حيث ضخت خلال العام المالى الماضى 2017/2018 بأسواق الشرق الأوسط مليارى دولار، مقابل 1.6 مليار دولار فى العام السابق عليه لافتا إلى أن هذه الاستثمارات توجه بشكل رئيسى تجاه قطاع الأعمال الخاص فى إطار خطط وبرامج الإصلاح، إلى جانب تطوير وتنمية اقتصاديات المنطقة.

وأشار إلى أهمية التوجه نحو الاقتصاد الرقمى بمفهومه الواسع بما يشمل التجارة الإلكترونية وتقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وكلها مجالات تهتم المؤسسة بتمويلها بجانب الاهتمام بتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لكونها مصدرا رئيسيا لتوفير فرص العمل.

وقال إن المؤسسة لديها برامج تساند عمل النساء وتأسيس الشركات لها، بجانب مساندة مشروعات الرقمنة.