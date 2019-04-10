"التعليم": فتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسى الجديد خلال أيام

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسى الجديد خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر إتاحة التقدم إلكترونيًا خلال الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التقدم سيكون إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة والمدارس اليابانية، موضحة أن التقدم بنفس شروط العام الدراسى الحالى.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقدم سيكون على صفوف رياض الأطفال kg1 وkg2، إضافة إلى الصف الأول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى، مشددة على أن التجربة حققت نتائج إيجابية خلال العام الحالى.

وأشارت المصادر، إلى أن التقدم يستهدف قرابة 42 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسى الحالى، إضافة إلى قرابة 7 مدارس سوف تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد 2019 - 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت شروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام الحالى أن يكون الطفل مصرى الجنسية وهى كالتالى:

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو التالى:

- يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

- يكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

- يتم القبول فى الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.