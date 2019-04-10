video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية حتى 27 أبريل

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:49 م
التعليم تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية حتى 27 أبريل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، حتى 27 أبريل 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت في شهور قليلة "علامة مميزة" للتعليم الفنى المصرى المطور الذى يتسابق الطلاب المتميزين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على الالتحاق بها.

 

وأضاف مجاهد، أن هذه المدارس تمثل أسلوب استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لربط خريجي التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل، كما ينص الدستور المصري، وذلك عن طريق بناء المناهج الجديدة باستخدام نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب ليصبح فاعلاً في العملية التعليمية.

 

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد استجابة من الوزارة لتحسين جودة برامج التعليم الفني لتحقيق معايير الجودة العالمية عن طريق المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الوزارة لجودة العملية التعليمية بهذه المدارس؛ حيث ستكون البرامج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية جاهزة للاعتماد فور تخرج الدفعات الأولى منها.

 

وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، هي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبروتوكول تم توقيعه في بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019، لإدراج المدرسة تحت مظلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعاير الدولية.

 

وأضافت حبيبة عز، أن الوزارة تعمل على إبرام العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص لتدشين المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعمل على تطبيق المعايير الدولية والتي تعتمد على تطبيق مناهج دراسية مبنية على أساس نظام الجدارات المهنية المرتبطة باحتياجات الصناعة؛ لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والقومية والإقليمية والعالمية بشكل كامل.

 

أما فيما يتعلق بأعضاء فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، أشارت مستشارة الوزير للتعليم الفني، إلى أنه تم توفير العديد من المميزات لهم، كبيئة العمل الممتازة، والتدريب التقني المستمر والمعتمد، ذلك بالإضافة إلي توفير حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الراحة والتطوير لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لأنهم أحد أهم الدعائم الرئيسية لنجاح تلك المنظومة التي بصددها سيكون خريجي التعليم الفني قادرين على قيادة الصناعة المصرية للعالمية.

 

يٌذكر أنه يتم تشكيل فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أما الوظائف المتخصصة الفنية فتتاح  لمعلمي التعليم الفني فقط.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: لم نحدد بعد موعد التقدم للمدارس اليابانية وسنعلن فى الوقت المناسب

"التعليم": فتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسى الجديد خلال أيام

التربية والتعليم

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

مدينة بدر

فتح باب التقدم

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة