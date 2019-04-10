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التعليم العالى تنفى تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات للفصل الدراسى الثانى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:31 م
التعليم العالى تنفى تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات للفصل الدراسى الثانى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات في الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأي جامعة من الجامعات، وأن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

وأكدت الوزارة على التزام كافة الجامعات بالخريطة الدراسية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى سعيها الحالى نحو إلزام كافة الجامعات بالتصحيح الإلكتروني خلال العام الدراسى الحالى، وزيادة نسبة التصحيح الإلكترونى، وهو ما يتسق مع اهتمام الدولة بإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.

 


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