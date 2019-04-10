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"التعديلات الدستورية ضرورة حتمية أم رفاهية" ندوة توعوية بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:44 م
"التعديلات الدستورية ضرورة حتمية أم رفاهية" ندوة توعوية بجامعة كفر الشيخ خلال الندوة
كفر الشيخ - محمد سليمان
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 نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية تثقيفية تحت عنوان "التعديلات الدستورية ضرورة حتمية أم رفاهية"، بحضور أعضاء أسرة الجيل المؤسس ومنسق عام الأنشطة الطلابية الدكتور رشدى العدوى.

واستعرض عضوا مجلس النواب الدكتور منى عبد العاطى وهالة أبو السعد شرحا مفصلا عن الدستور ومواده، والتعديلات الدستورية المقترحة، إلى جانب التعريف بأبرز وأهم التعديلات المقترحة ودورها فى حماية الدولة المصرية.

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، إن الجامعة تهتم بتوعية وتثقيف الطلاب عن كل ما يدور حولهم من أحداث سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها، وذلك من خلال البرامج والندوات وورش العمل التى تنظمها الجامعة وفق الجدول الزمنى المحدد خلال العام الدراسى فى المجالات كافة، وأن مثل هذه اللقاءات تساهم بشكل كبير فى تكوين شخصية متوازنة للطلاب.

وأضاف القمرى، أن الجامعة تحرص على نشر ثقافة الوعى بين مختلف فئات المجتمع الجامعى من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين بمختلف قضايا المجتمع لطرح مستجدات الساحة المصرية، وتفعيل الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية.

 


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