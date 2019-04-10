التضامن: انتهاء المرحلة الأولى من تدريب المدربين بمشروع "مودة" بجامعة عين شمس

كتب مدحت وهبة

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم المرحلة الاولي من تدريب المدربين بمشروع مودة بجامعة عين شمس حيث تعد الجامعة الخامسة التي طبق بها المشروع وحضر اللقاء كلا من طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى ورمزه حسين صدقى مدير مشروع مودة ،وأيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي للمشروع و الدكتور محمد فوزي استاذ بكلية التربية جامعة دمنهور ومدرب المشروع.

وتهدف المرحلة الاولى الى تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب، حيث يقوم كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج

وقالت رمزه حسين مدير المشروع ،أنه تم تنفيذ التدريب فى خمسة جامعات وهي الإسكندرية والقاهرة وحلوان وبورسعيد وأخيرا عين شمس كمرحلة أولى تم تنفيذه وفقا للبرتوكول المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي من أجل تطبيق المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية وجاء بناءاً على تكليف رئاسي خلال المؤتمر السادس للشباب والذي تم عقده بجامعة القاهرة يوليو الماضى ، لافته الى أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق التي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء

وقال أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي للمشروع أنه يستهدف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية وأيضاً المتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات والتواصل مع تلك الفئات عن طريق تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج وذلك عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات

يذكر أن المشروع يستهدف تدريب 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الخمس جامعات في المرحلة الأولى وأن عملية تدريب الشباب ستبدأ على الفور بعد الانتهاء من مرحلة تدريب المدربين في شتى كليات ومعاهد الجامعات وأيضا على مستوى المدن الجامعية بحيث يصل المشروع لكل الشباب المستهدف .