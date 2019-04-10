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البيئة توقع اتفاقية مع "اليونيدو" لتوفيق أوضاع 8 شركات صناعة فوم العزل الحرارى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:32 ص
البيئة توقع اتفاقية مع "اليونيدو" لتوفيق أوضاع 8 شركات صناعة فوم العزل الحرارى جانب من توقيع اتفاقية وزارة البيئة مع اليونيدو
كتبت آية دعبس
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وقع جهاز شئون البيئة، والسفيرة جوفانا تشجلية مدير المكتب الإقليمى لمنظمة اليونيدو " منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" بالقاهرة 5 وثائق اتفاق لتعديل خطوط الإنتاج واستبدال المعدات القديمة بمعدات جديدة لخفض الاستهلاك السنوى من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية ذات معامل الاحترار العالى والمستنفدة للأوزون، فى خمس شركات وطنية لصناعة فوم العزل الحرارى للثلاجات المنزلية والتجارية بحضور ممثلى الشركات الخمس وأعضاء اللجنة الوطنية للأوزون، فى إطار تنفيذ البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون، بالمركز الثقافي البيئى (بيت القاهرة).
 
وتتضمن وثائق الاتفاق تعديل خطوط الإنتاج واستبدال المعدات القديمة بمعدات جديدة فى خمس شركات، وجار إعداد ثلاثة وثائق، حيث من المستهدف الانتهاء من توفيق أوضاع 8 شركات وطنية لصناعة فوم العزل الحرارى للثلاجات المنزلية والتجارية قبل نهاية هذا العام لوقف استخدام 462.5  طن من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية وتحديدا مادة (R-141b) المستنفذة للاوزون، خاصة أن ذلك يساهم فى التخلص من انبعاث ما يزيد عن 337.5 طن مكافيء لغاز ثانى أكسيد الكربون. 
 
ويعود توفيق أوضاع هذه الشركات بالنفع على المستهلك والبيئة، كما يساعد فى بناء قدرات الصناعة الوطنية والتغلب علي التحديات المستقبلية وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية، والتحول لاستخدام تقنيات صديقة للأوزون ورفيقة بالمناخ  تعتمد على استخدام بدائل ذات كفاءة عالية، تقلل من استهلاك الطاقة.

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