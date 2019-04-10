البيئة تنفذ حملة لفحص عوادم السيارات بالشرقية وتفتش على مصانع العاشر م

كتبت آية دعبس

أجرى فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، حملة للكشف على عوادم السيارات تم خلالها فحص 76 سيارة بطريق مدينة الزقازيق بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وخلال الحملة تم تقديم إرشادات لقائدي السيارات المخالفه بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطننين، وذلك فى إطار دور وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة وجودة ونوعية الهواء.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أنه استجابة لشكوى المواطنيين قام فرع الشرقية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز العاشر من رمضان للتفتيش على مصانع تشكيل المعادن بالعاشر من رمضان، بعد تلقى الفرع شكوى من جهاز العاشر من رمضان بتضرر سكان المنطقة ٤٤ من شركات تشكيل المعادن الموجودة بالمنطقة حيث تم التفتيش عليهما و رصد بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما شكل فرع الشرقية لجنه للتفتيش على محرقة مستشفى ابوكبير المركزي لمتابعة أعمال التجديد والصيانة.