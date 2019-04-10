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"البيئة" تعقد جلسات تشاورية مع المجتمع المدنى في قنا حول المخلفات الزراعية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:41 م
"البيئة" تعقد جلسات تشاورية مع المجتمع المدنى في قنا حول المخلفات الزراعية البيئة تعقد ثانى الجلسات التشاورية
كتبت آية دعبس
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عقدت وزارة البيئة، ثانى الجلسات التشاورية حول الاستراتيجية القومية للمخلفات الزراعية بمحافظة قنا وذلك ضمن سلسلة الجلسات التشاورية التى تنظمها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة NSWMP التابع للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية GIZ وذلك بحضور العديد من ممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب والمرأة وعدد من المزارعين.
 
وتأتى هذه الورشة فى إطار ما وجهت به وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية للتحاور مع المجتمع المدني والشباب في الاستراتيجية قبل إقرارها النهائي والتركيز على المرأة لأنها ضلع أساسي في مسار عملية تدوير المخلفات وقادرة على تحقيق التغيير، مشددة على اهمية مشاركة المجتمع المدنى فى وضع الخطط والإستراتيجيات القومية كإحدى محاور المسئولية المجتمعية لتنفيذها على الوجة الأكمل بما يحقق أقصى اوجة الإستفادة المرجوه من جميع انواع المخلفات.
 
تهدف الورشة الى الخروج  بإستراتيجية وطنية لتعظيم الإستفادة من الموارد الموجودة فى المخلفات الزراعية بمختلف انواعها على مستوى الدولة وأهم التحديات والمعوقات هذا بالإضافة إلى عرض اهم قصص النجاح والأفكار الإبتكارية للإستفادة من هذه المخلفات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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