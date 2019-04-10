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البيئة ترصد نوعية المياه بعدد من مصارف البحيرة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:02 م
البيئة ترصد نوعية المياه بعدد من مصارف البحيرة مصرف بمحافظة البحيرة
كتبت آية دعبس
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رصد فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، التابع لوزارة البيئة، تركيز الأمونيا بمحطة صرف المسين، وتم أخذ عينات مياه من نهايات مصارف (الخيرى و برسيق و البوصيلى و طرد ادكو )، وتم تسليمها لمعمل القياسات البيئية للتعرف على نوعية المياه بتلك المصارف، وذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على الحفاظ على البيئة ونوعية المياه. 
 
كما قام فرع البحيرة برصد الضوضاء بشارع المنتزه بالدلنجات، وكوم حمادة، وتم أيضاً عمل حصر شامل  بالشركات الواقعة بنطاق أبو المطامير، وفقا لخطة التفتيش لهذا العام، فى إطار سعى وزارة البيئة إلى الحفاظ على نوعية الهواء والحد من الضوضاء .
 
من جهة أخرى، عقد فرع البحيرة ندوتين لطلاب المدارس حول موضوعات ترشيد استهلاك الطاقة والتعريف بيوم البيئة العالمى، وأضرار التدخين على الصحة والبيئة.
 
 

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