video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى الأوروبى يبقى سياسته النقدية دون تغيير

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:27 م
البنك المركزى الأوروبى يبقى سياسته النقدية دون تغيير البنك المركزى الأوروبى
(رويترز)
إضافة تعليق
أبقى البنك المركزى الأوروبى على سياسته النقدية بالغة التيسير دون تغيير كما هو متوقع اليوم الأربعاء، ليعطى إجراءات التحفيز الأخيرة بعض الوقت كى تؤتى ثمارها فى الاقتصاد.
 
وفى حين تقف ألمانيا إحدى القوى الاقتصادية على شفا الركود، تراجع البنك المركزى الأوروبى بالفعل عن خطط لتشديد السياسة النقدية، لكنه قد يتردد فى القيام بالمزيد لأن الأسباب الرئيسية للركود، والمتمثلة فى ضعف الطلب من الخارج والاضطراب السياسي، خارج نطاق سياسته إلى حد كبير.
 
وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الثلاثاء بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبى بقيمة 11 مليار دولار، ليفتح صفحة جديدة فى حربه التجارية العالمية التى ستؤدى حتما إلى مزيد من تقويض الثقة.
 
وحذر صندوق النقد الدولى الليلة الماضية من أن الاقتصاد العالمى يتباطأ أكثر من المتوقع، وأن التباطؤ الحاد قد يتطلب من القادة تنسيق إجراءات التحفيز.
أما البنك المركزى الأوروبى فتعهد اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة للعام الحالى على الأقل.
 
وقال فى بيان "يتوقع مجلس المحافظين الإبقاء على أسعار فائدة البنك المركزى الأوروبى الرئيسية عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى نهاية 2019، وبأى حال من الأحوال ما كان ذلك ضروريا".
 
وبقرار اليوم، يبقى سعر الإيداع فى البنك المركزى الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسى حاليا، عند -0.40 بالمئة بينما يظل سعر إعادة التمويل الرئيسى عند صفر بالمئة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك المركزى الأوروبى: نستطيع تغيير مسار أسعار الفائدة حال بطء التضخم

البنك المركزى الأوروبى

ترامب

صندوق النقد الدولى




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة