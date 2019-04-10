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البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:40 م
البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو إمساكية "البحوث الفلكية" لشهر رمضان
كتب محمود راغب
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انتهى المعهد القومى للبحوث الفلكية من إعداد إمساكية شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، حيث أوضحت الإمساكية أن أول أيام شهر رمضان فلكيا 6 مايو المقبل، وأن عيد الفطر المبارك فلكيا الثلاثاء 4 يونيو وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

ويفصلنا أقل من شهر تقريبا عن شهر رمضان المعظم، بعدما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان المعظم فلكيا ستكون 6 مايو المقبل .

وننشر فيما يلى إمساكية المعهد القومى للبحوث الفلكية لشهر رمضان المعظم :

 

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