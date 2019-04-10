البترول تنفى ما يتم تداوله عن أسعار جديدة للوقود بالسوق خلال يونيو

كتبت هند مختار

أكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية انه لا يوجد اساس من الصحة للارقام التى يجرى تداولها على بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعى على انها اسعار جديدة للوقود فى السوق المحلى خلال شهر يونيو المقبل .

واوضح ان كل مانشر هو مجرد تكهنات غير حقيقية و لا يعتد بها على الاطلاق مشددا على انه فى حالة وضع او تحديد اى اسعار جديدة للوقود فى اطار برنامج الحكومة المعلن منذ عام 2014 لاصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية فأنه يجرى الاعلان بوضوح وشفافية عن تلك الاسعار بقرارات رسمية صادرة من مجلس الوزراء وان السلع الحيوية التى تمس حياة المواطنين اليومية ليست مجالا للتكهن و الاختلاق و نشر الشائعات .

واهاب المتحدث الرسمي لوزارة البترول بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تهدف لإثارة الرأى العام وخلق حالة من البلبلة .