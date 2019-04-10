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الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:55 ص
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الإحصاء: معدل التضخم يسجل 13.8% خلال شهر مارس الماضى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:50 ص
الإحصاء: معدل التضخم يسجل 13.8% خلال شهر مارس الماضى اللواء خيرت بركات
كتبت- هبة حسام
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كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2019، سجل 13.8%، مقابل 13.1% خلال الشهر المماثل من عام 2018، وكان قد سجل 13.9% على الأساس السنوى فى فبراير 2019.
 
وأظهرت بيانات النشرة، التى أعلنها الجهاز صباح اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلغ على مستوى الجمهورية 307 نقاط خلال شهر مارس الماضى، مسجلا ارتفاعا قدره 0.9% عن شهر فبراير السابق له.
 
وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب الارتفاع الطفيف فى معدل التضخم الشهرى لشهر مارس 2019 إلى الارتفاع فى أسعار مجمـوعة الخضــروات بنسبة (3.9%)، ومجمـوعة الدواجن بنسـبة (3.1%)، وقسم النقل والمواصلات بنسبة (0.2%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.5%).
 
 
 
 
 

 


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