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"الأوقاف": تشديدات على غلق الزوايا غير المطابقة ومنع الخطباء غير الرسميين

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:00 ص
"الأوقاف": تشديدات على غلق الزوايا غير المطابقة ومنع الخطباء غير الرسميين وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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قال الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن، إن الوزارة تشدد على غلق الزوايا غير المطابقة للمواصفات وخاصة خلال خطبة الجمعة المقبلة تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتمكين المساجد الجامعة والخطباء الرسميين من أداء خطاب دينى منضبط.

 

وأضاف العيسوى، لـ"اليوم السابع"، أنه لا وجود ولا مكان لأى شخص من الدخلاء ولن يصعد أى منبر إلا المتخصصون ممن تجيزهم وتعتمدهم وزارة الأوقاف، وذلك لضمان خطاب دينى وسطى يحقق الهدف منه، مضيفًا أن تكليفات الوزير صريحة وسوف يعاقب أى مخالف.

 

وشدد العيسوى، على مسئولية من يخالف موضوع خطبة الجمعة، حول ضبط الأسواق وآدابها، وذلك كون الخطبة ترعى المصلحة العامة لجميع الناس، لافتًا إلى أن خطبة الجمعة من أبرز أولويات العمل الدعوى وهناك متابعة كبيرة لجميع المنابر لضمان نجاح العمل لأبعد حد.


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