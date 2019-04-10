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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 12 23

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 14 25

السلوم 12 22

سيوة 13 27

بورسعيد 15 20

دمياط 14 21

الزقازيق 13 25

الاسماعلية 12 26

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 13 22    

رأس سدر 13 26

نخل 10 23

نويبع 17 25

طابا 13 23

كاترين 07 22

الطور 16 29

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 19 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 15 26

بنى سويف 14 26

المنيا 12 26

أسيوط 13 27

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 19 32

أسوان 20 33

أبوسمبل 22 33

الوادى الجديد 16 32

شلاتين 22 31

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 23 28

حلايب 22 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 39

المدينة 20 34

الرياض 20 30

المنامة 22 27

أبوظبى 24 31

الدوحة 23 30

الكويت 20 30

دمشق 08 24

بيروت 13 19

عمان 08 20

القدس 07 18

غزة 11 20

بغداد 16 30

مسقط 25 32

صنعاء 12 26

الخرطوم 27 43

طرابلس 15 22

تونس 10 19

الجزائر 11 15

الرباط 09 18

نواكشوط 19 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 05 15

اسطنبول 11 15

إسلام آباد 19 31

نيودلهى 24 40

جاكرتا 24 33

بكين 08 17

كوالامبور 25 34

طوكيو 06 10

أثينا 11 20

روما 07 16

باريس 04 14

مدريد 02 13

برلين 00 10

لندن 02 11

مونتريال -04 04

موسكو 05 13

نيويورك 08 16

واشنطن 07 18

 


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