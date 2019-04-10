ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2373 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 19021 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1706 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.